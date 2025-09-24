la nike total 90 iii brown snakeskin trasforma il calcetto in una fashion week

Da quando la Total 90 III è stata riportata sul mercato all’inizio di quest’anno, è rimasta un modello piuttosto discreto. Ma con la nuova Nike Total 90 III Brown Snakeskin, è pronta a divertirsi. Nike Total 90 III Brown Snakeskin Nike A differenza delle combinazioni di colori pulite uscite negli ultimi mesi (come la Sail, la Metallic Silver e la Pearl White), la Brown Snakeskin è una sneaker decisamente fuori dagli schemi. Rivestita in un effetto rettile Fauna Brown che va dalla punta fino al tallone, è diversa da qualsiasi altra Total 90 III che abbiamo visto finora – e non è poco, considerando che questa silhouette esiste dal 2000, quando era nata originariamente come scarpa da calcio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

