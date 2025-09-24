La Nike Total 90 III Brown Snakeskin trasforma il calcetto in una fashion week
Da quando la Total 90 III è stata riportata sul mercato all’inizio di quest’anno, è rimasta un modello piuttosto discreto. Ma con la nuova Nike Total 90 III Brown Snakeskin, è pronta a divertirsi. Nike Total 90 III Brown Snakeskin Nike A differenza delle combinazioni di colori pulite uscite negli ultimi mesi (come la Sail, la Metallic Silver e la Pearl White), la Brown Snakeskin è una sneaker decisamente fuori dagli schemi. Rivestita in un effetto rettile Fauna Brown che va dalla punta fino al tallone, è diversa da qualsiasi altra Total 90 III che abbiamo visto finora – e non è poco, considerando che questa silhouette esiste dal 2000, quando era nata originariamente come scarpa da calcio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
FOTO – Inter, la terza maglia 2025-2026 targata Nike Total 90!
Inter maglia, svelata la terza divisa Nike 2025/26: design Total 90 e colori audaci per il nuovo kit nerazzurro
Pronta ad esordire la terza maglia ispirata alla storica linea di Nike "Total 90" - facebook.com Vai su Facebook
L'#Inter e Nike svelano la terza maglia dei nerazzurri: è un omaggio al marchio Total 90. Debutto il 21 settembre, ecco le immagini - X Vai su X
