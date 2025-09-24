La natura sposa la moda Nonplussed primo brand di Veg Couture Italia

PRATO Il primo brand di "Veg Couture Italia" nasce a Prato grazie a Pamela Burani, socia insieme alla madre e alla sorella Nadia di Cpn Textile company che ha saputo potenziare l'identità della confezione fondata dai genitori Adamo e Caterina negli anni Settanta. Una confezione con fornitori a chilometro zero, tutti nel distretto, con un dna fatto di sostenibilità e qualità non da pronto moda o da grande magazzino, ma che è in grado di realizzare capi unici con le caratteristiche del Made in Italy. "Nonplussed" è un progressive brand ecosostenibile che interpreta la contemporaneità creando abbigliamento vegan e cruelty free per vestire la femminilità di oggi.

