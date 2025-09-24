la musica italiana vale 461 milioni con lo streaming cresce il vinile

La musica italiana è in ottima salute ed è competitiva in Europa. Lo dice il recente report Ifpi Music in the Eu 2025, che conferma i dati del report Fimi 2025 dello scorso marzo. Il mercato discografico nostrano ha raggiunto nel 2024 un fatturato di 461,2 milioni di euro, con una crescita dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Si tratta del settimo anno consecutivo di aumento dei ricavi. Il Belpaese ha il terzo mercato più florido dell’Unione Europea: davanti ci sono solo la Germania e la Francia. L’aumento si colloca sopra la media globale, stimata in una crescita del 4,8%, ma leggermente al di sotto del dato registrato dall’intera Unione Europea, pari al 9,1%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

