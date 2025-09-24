La mozione di Meloni per il riconoscimento condizionato della Palestina divide il Parlamento | chi e perché tra le opposizioni si prepara a votare contro

Per alcuni è «un calcolo politico», per altri «un gioco di prestigio», per altri ancora una mossa pre-elettorale in vista delle elezioni regionali. Di certo, il centrosinistra non ha accolto a braccia aperte la mozione annunciata ieri a sorpresa, da New York dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Un tema mai affrontato pubblicamente dalla premier prima d’ora. Ma Meloni ha chiarito che il testo sarà subordinato a due condizioni ben precise: la liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e la sua esclusione dal governo della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mozione - meloni

Perché la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen mette in difficoltà Giorgia Meloni

La mozione di Giorgia Meloni per riconoscere lo Stato palestinese, nel 2015

Campania, approvata mozione per sospendere rapporti con Israele, Cammarano (M5S): "Invitiamo governo Meloni a fare lo stesso, stop a genocidio a Gaza"

"Voteremo la mozione Meloni". Palestina, la promessa di Marattin $24settembre $iltempoquotidiano iltempo.it/politica/2025/… - X Vai su X

Andrea Carugati, Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni, Il Manifesto, 24 settembre 2025 UN SACCO BULLO La premier annuncia un testo in Aula per il sì al riconoscimento «ma senza Hamas». Una mossa contro le opposizioni, - facebook.com Vai su Facebook

La mozione di Meloni per il riconoscimento «condizionato» della Palestina divide il Parlamento: chi e perché, tra le opposizioni, si prepara a votare contro; Un sì condizionato e che muoverà il primo passo in Parlamento attraverso una mozione di maggioranza. Una svolta, comunque, rispetto alla posizione rivendicata finora dal Governo e che aveva portato Giorgia Meloni a delegare Tajani per la conferenza sui; Meloni cambia linea: Sì condizionato al riconoscimento della Palestina.

Giorgia Meloni: «Il riconoscimento della Palestina a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal governo» - La premier, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato una mozione della maggioranza che subordina l’eventuale via libera ai due presupposti. Segnala vanityfair.it

Palestina, i paletti di Meloni. Apre al riconoscimento ma a delle condizioni: stop ad Hamas e rapiti liberi - E a puntellare le distanze con le opposizioni in un clima entrato nel vivo della campagna elettorale. Si legge su ilmessaggero.it