Entrate in punta di piedi nelle sale della Pinacoteca di Brera, dove la luce cade morbida sui capolavori di Mantegna, Raffaello, Piero della Francesca. Il silenzio è quasi sacrale. A pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani, Milano gli rende omaggio nel modo più elegante: intrecciando i suoi abiti alle tele antiche, in un dialogo intimo e rispettoso. Mi sembra di percepire la sua presenza discreta accanto a me. «I miei sono vestiti, non certo opere all’altezza di capolavori come quelli di Piero della Francesca», aveva confessato inizialmente, intimidito dal confronto. Eppure, proprio qui, tra queste pareti cariche di storia, la sua moda ha trovato casa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La mostra “Giorgio Armani: Milano, per amore” a Brera: tra etica ed estetica