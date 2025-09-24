La morte di Rosario Di Palma riaccende la battaglia dell' Usb | Serve il reato di omicidio sul lavoro

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia che riaccende, per l’ennesima volta, l’urgenza di una normativa più severa contro le morti sul lavoro. Rosario Di Palma, 51 anni, carrellista esperto, è morto nella notte del 23 settembre alla Prima Eastern di Torino di Sangro, travolto da un sacco da una tonnellata. La notizia ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - rosario

Morte Rosario Samperi, il giallo del telefono 'muto' per giorni: "Ma qualcuno lo ha usato dopo il sequestro"

Morte di Evelin Chamorro: oggi il rosario alla camera ardente del San Martino

Morte Rosario Samperi, la famiglia punta sui reperti per scoprire cosa è accaduto: "Ma non tutto è stato esaminato"

La morte di Rosario Di Palma riaccende la battaglia dell'Usb: Serve il reato di omicidio sul lavoro; Agente di polizia di Montesilvano trovato morto nell'alloggio di servizio della questura a Foggia; Scontro fra auto e camion a Cappelle sul Tavo: un ferito.

Morte Pin, dietrofront. L’inchiesta si riaccende. La procura ora fa l’autopsia - Firenze, 28 luglio 2025 – Dietrofront: la procura torna sui propri passi e dispone l’autopsia, che non era stata precedentemente eseguita, per chiarire le cause della morte dell’ex calciatore della ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Rosario Palma Riaccende