La morte di Rosario Di Palma riaccende la battaglia dell' Usb | Serve il reato di omicidio sul lavoro
Una tragedia che riaccende, per l'ennesima volta, l'urgenza di una normativa più severa contro le morti sul lavoro. Rosario Di Palma, 51 anni, carrellista esperto, è morto nella notte del 23 settembre alla Prima Eastern di Torino di Sangro, travolto da un sacco da una tonnellata.
La morte di Rosario Di Palma riaccende la battaglia dell'Usb: Serve il reato di omicidio sul lavoro; Agente di polizia di Montesilvano trovato morto nell'alloggio di servizio della questura a Foggia; Scontro fra auto e camion a Cappelle sul Tavo: un ferito.
