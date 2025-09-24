La morte di Claudia Cardinale sui siti della stampa estera
Musa, incantatrice, leggenda. Claudia Cardinale, morta nella tarda serata del 23 settembre a 87 anni non lontano da Parigi, è stata un’icona non solo del cinema italiano, ma in tutto il mondo. Interprete di donne indimenticabili del grande schermo, da Angelica de Il Gattopardo a Jill di C’era volta il West passando per l’omonima Claudia di 8½, ha recitato per Federico Fellini, Sergio Leone, Mario Monicelli e Luchino Visconti e al fianco di tutti i grandi, da Sean Connery a Henry Fonda, passando per Laurence Olivier, Burt Lancaster e ovviamente Marcello Mastroianni. A poche ore dalla sua scomparsa, tutto il mondo la celebra ricordandone semplicità, bellezza e capacità. 🔗 Leggi su Lettera43.it
