La moquette sostenibile L’impegno per l’ambiente Il red carpet è di Alma

Creare valore in tutte le sue forme. E' l'impegno di Alma che, da quasi 50 anni, produce moquette agugliata con stile italiano e responsabilità ambientale per il mondo degli eventi e delle fiere firmando i più prestigiosi red carpet e arredando le più importati manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. "Le fiere rappresentano un momento importate di scambio, confronto e incontro per milioni di persone in tutto il mondo – racconta Carla Casini, Cavaliere del Lavoro e ad di Alma spa – ed è giusto pensare ad eventi confortevoli per i visitatori ed espositori e sostenibili per l'ambiente.

