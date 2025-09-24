La Monza visionaria dello street artist Joepalla in esposizione al Capitol

Un viaggio tra i vicoli e i monumenti di Monza, narrato con i colori vividi e le linee audaci di Joepalla, lo street artist che ha fatto della sua città un’opera d’arte. Da venerdì al 12 novembre, il cinema Capitol apre le sue porte alla mostra personale “ Extrapaesaggimonzesi ”, un’esposizione a ingresso libero (tutti i giorni, ore 16-22) che invita a scoprire il capoluogo brianzolo attraverso 23 quadri che fondono realismo e astrazione, memoria e visione. Joepalla, pseudonimo di un artista che incarna l’anima ribelle e poetica di Monza, trasforma scorci iconici come il Duomo, l’Arengario, la Villa Reale e l’Autodromo in tele vibranti, dove i contorni modulati e i colori accesi creano un effetto di “extra visioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Monza visionaria dello street artist Joepalla in esposizione al Capitol

In questa notizia si parla di: monza - visionaria

Delegazione FAI Monza - facebook.com Vai su Facebook

La Monza visionaria dello street artist Joepalla in esposizione al Capitol; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 9, 10 e 11 maggio 2025; Monza: Jany McPherson. Monza Visionaria - Evento di Musica in Lombardia.

La Monza visionaria dello street artist Joepalla in esposizione al Capitol - Un viaggio tra i vicoli e i monumenti di Monza, narrato con i colori vividi e le linee audaci di Joepalla, lo street artist che ha fatto della sua città un’opera d’arte. Riporta ilgiorno.it

I muri monzesi fra arte e impegno: lo street artist Joepalla dona alla città tre nuove opere - Monza, 4 settembre 2025 – Non ha smesso nemmeno durante il periodo agostano di fare scorrere mani e pennelli sulle pareti della sua Monza, facendo risvegliare la città, alla vita di settembre, con 3 ... Come scrive ilgiorno.it