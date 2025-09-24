La modalità Zombie di Call of Duty | Black Ops 7 si mostra nel trailer gameplay ecco le novità principali

Treyarch e Raven Software hanno alzato il sipario sulla modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 con un trailer ricco di azione, sangue e creature infernali. La nuova esperienza, denominata Ashes of the Damned, sarà disponibile dal 14 novembre e mette i giocatori nei panni di 8 personaggi — tra cui Grey, Carver, Aguinaldo e Weaver — chiamati a fronteggiare non solo orde di zombie, ma anche minacce più particolari come Ravagers, Zursa e Wraith Seeds, in ambientazioni distorte che fondono più luoghi da incubo. Il gameplay mostra una varietà di strumenti e armi inedite: il Necrofluid Gauntlet, in grado di trasformare un fluido misterioso in punte letali che assorbono la forza vitale dei nemici; i Jump Pad per spostarsi rapidamente sulla mappa; trappole come la Saw Blade attivata da gasolio ed Essenza; oltre a 30 armi potenziabili e un vasto arsenale di equipaggiamenti speciali e potenziamenti sul campo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

