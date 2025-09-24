La Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano cerca nuovi soccorritori. Il corso inizierà a ottobre e sono già aperte le iscrizioni. L’obiettivo, oltre a integrare il personale del sodalizio, è di fornire le conoscenze di base necessarie per effettuare un corretto allertamento della catena dei soccorsi, fornire le nozioni di base per una rianimazione cardiopolmonare prevedendo l’utilizzo del defibrillatore e apprendere manovre fondamentali per un corretto soccorso di base al cittadino. Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, suddivisa tra attività teoriche e di esercitazione pratica come, ad esempio, le tecniche di immobilizzazione, trasporto e gestione dell’infortunato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Misericordia cerca volontari: "Chiediamo un piccolo impegno per dare un grande servizio"