La ministra Calderone a confronto con i vertici di Arpal Calabria

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha visitato oggi la sede Arpal di Reggio Calabria, occasione per confrontarsi con i vertici di Arpal Calabria e le strutture regionali e per verificare insieme l’applicazione degli strumenti innovativi realizzati dal ministero a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

«Una risposta importante ai lavoratori e alle imprese in un momento certamente eccezionale», ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone

La ministra Calderone: "In autunno un patto sul lavoro che cambia"

Caporalato e sfruttamento dei lavoratori da parte dei marchi del lusso, la ministra Calderone in Aula dopo il caso Loro Piana: “Saremo intransigenti”

Laurea lampo a Calderone: l’università Link smentisce la ministra - La Procura di Roma ha messo le mani sui registri della Link Campus University relativi alla laurea della ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone. Segnala ilfattoquotidiano.it

