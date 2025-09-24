La minaccia antifà all' evento per il libro di Ramelli
In Italia tira un'aria inquietante da Sessantotto. Le tensioni sembrano essere le stesse che hanno preceduto i tumulti di una delle stagioni più violente del nostro Paese, pagine che si pensava di aver affidato definitivamente alla storia che tornano, magari evolute e con diversa sensibilità, ma si riaffacciano pericolosamente per sconvolgere l'ordine costituito. I movimenti di estrema sinistra ci sono sempre stati ma da circa 3 anni, da quando a Palazzo Chigi si è insediato un governo di destra, si sono ammantati di antifascismo. Dietro questa "corazza" credono di potersi muovere liberamente, di fare violenza e di mettere a tacere chi non la pensa come loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: minaccia - antif
Sono perfettamente d’accordo la vigilanza antifa veniva presentare fino a poco tempo fa come un’ubbia passatista della sinistra ormai sconfitta dalla storia e superata dal consenso popolare. La recente evidente scelta della destra mondiale e Italiana verso un - X Vai su X
“Parole gravi e pericolose”. Elly Schlein, dal palco della Cgil a Bologna, minaccia di bloccare i lavori del Parlamento se il governo non si piega alla sua linea su Israele e Palestina. In pratica: se non fai come dico io, ti fermo la democrazia. Altro che opposizion - facebook.com Vai su Facebook
Se c' è da ricordare i bei tempi La minaccia antifà all' evento per il libro di Ramelli.
"Se c'è da ricordare i bei tempi...". La minaccia antifà all'evento per il libro di Ramelli - La presentazione del libro dedicato a Sergio Ramelli è funestata dagli intenti del gruppo estremista genovese: "È solo questione di tempo, e prima o poi, in un modo o nell'altro, verranno sanzionati" ... msn.com scrive