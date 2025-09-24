La minaccia antifà all' evento per il libro di Ramelli

In Italia tira un'aria inquietante da Sessantotto. Le tensioni sembrano essere le stesse che hanno preceduto i tumulti di una delle stagioni più violente del nostro Paese, pagine che si pensava di aver affidato definitivamente alla storia che tornano, magari evolute e con diversa sensibilità, ma si riaffacciano pericolosamente per sconvolgere l'ordine costituito. I movimenti di estrema sinistra ci sono sempre stati ma da circa 3 anni, da quando a Palazzo Chigi si è insediato un governo di destra, si sono ammantati di antifascismo. Dietro questa "corazza" credono di potersi muovere liberamente, di fare violenza e di mettere a tacere chi non la pensa come loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

