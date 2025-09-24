la milano fashion week prende il via con gwyneth paltrow demi moore e tantissime altre star

La settimana della moda di Milano è iniziata sotto la stella di Gucci, che ha radunato un ricchissimo parterre di celeb per la proiezione del film The Tiger, ma anche con Alberta Ferretti, che ha radunato nel suo front row tante star: da Rocío Muñoz Morales, a Cristina Marino, Olivia Palermo e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

