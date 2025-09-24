La Milano Fashion Week prende il via con Gwyneth Paltrow Demi Moore e tantissime altre star
La settimana della moda di Milano è iniziata sotto la stella di Gucci, che ha radunato un ricchissimo parterre di celeb per la proiezione del film The Tiger, ma anche con Alberta Ferretti, che ha radunato nel suo front row tante star: da Rocío Muñoz Morales, a Cristina Marino, Olivia Palermo e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Demi Moore, alla Milano Fashion Week per Gucci, era magnifica come una dea con l'abito oro di paillettes e cristalli by Demna
La Milano Fashion Week prende il via con Gwyneth Paltrow, Demi Moore (e tantissime altre star); Milano Fashion Week: la previsione dell’indotto turistico ammonta a 239 milioni di euro; Milano Moda Uomo 2025: torna Vivienne Westwood, assente Zegna. Tutte le novità di giugno.
Milano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo settembre secondo Vogue Italia - Tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. Secondo vogue.it
Chi è Chi Fashion Community Awards 2025: la più longeva premiazione italiana dedicata alla moda apre la Milano Fashion Week di settembre. Da Maria Grazia Chiuri alla famiglia ... - Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... Come scrive vogue.it