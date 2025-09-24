La Milano Fashion Week PE 2026 si apre con l' evento cult del debutto di Demna Gvasalia x Gucci A cui rendono omaggio Demi Moore Gwyneth Paltrow e molte altre icone di eleganza up-to-date

L a Milano Fashion Week PE 2026 ha ufficialmente aperto le danze, portando sotto i riflettori internazionali le tendenze Primavera-Estate 2026. Dopo New York e Londra, tocca ora alla capitale della moda italiana raccontare il futuro del prêt-à-porter. E lo fa con un evento cult: il debutto di Demna Gvasalia alla direzione creativa di Gucci. Ovviamente costellato di star ultra famose. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Tra le molte a rendergli omaggio ci sono Gwyneth Paltrow e Demi Moore, senza tralasciare le icone italiane Valeria Golino e Isabella Ferrari. Più un ricco corollario di celebrities, unite dal fil rouge della collezione estiva che segna la nuova era della maison. 🔗 Leggi su Iodonna.it

