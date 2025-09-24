Le previsioni della vigilia indicavano due location potenzialmente critiche per la gestione dell’ordine pubblico: la sede del consolato americano in largo Donegani e la Centrale. La prima è stata solo lambita dai manifestanti: il secondo spezzone del corteo dei 15mila per Gaza si è avvicinato alle transenne piazzate in via Turati angolo Mangili e presidiate in forze da agenti e blindati, ma solo per urlare qualche slogan e mostrare simbolicamente ai diplomatici Usa le mani sporche del sangue dei palestinesi. Il secondo punto segnato in rosso sulla mappa si è rivelato ben più problematico, sebbene lo svolgimento senza tensioni della protesta anti Israele non facesse presagire un assalto così violento al principale scalo ferroviario della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La miccia di anarchici e Lambretta. Poi l’assalto disordinato agli agenti in stile rivolta al Corvetto per Ramy