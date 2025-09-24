La mia adorata figlia… Mario Adinolfi l’annuncio su Clara | Lottiamo insieme

Mario Adinolfi ha scelto ancora una volta i social per raccontare la sua trasformazione. In un lungo post su Instagram, l’ex deputato ha annunciato di aver superato un traguardo importante nel suo percorso di dimagrimento, iniziato il 3 maggio 2025, giorno della sua partenza da Roma per l’Honduras, quando ha preso parte all’Isola dei famosi. “Ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras”, ha scritto. Oggi Adinolfi pesa 175 chili e non intende fermarsi. Il risultato, racconta, è frutto di una combinazione precisa: costanza, alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e il supporto di un farmaco che gli ha dato un’accelerata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it