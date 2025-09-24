La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo | travolto il Belgio

L'Italia di Ferdinando 'Fefè' De Giorgi ha vinto e ha nuovamente convinto. Oggi, mercoledì 24 settembre, a Manila, nelle Filippine, la nostra nazionale ha battuto il Belgio per 3-0 nei quarti, prendendosi la rivincita della sconfitta subita contro i Red Dragons che, nella fase a gironi, si erano. 🔗 Leggi su Today.it