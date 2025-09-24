La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo | travolto il Belgio

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia di Ferdinando 'Fefè' De Giorgi ha vinto e ha nuovamente convinto. Oggi, mercoledì 24 settembre, a Manila, nelle Filippine, la nostra nazionale ha battuto il Belgio per 3-0 nei quarti, prendendosi la rivincita della sconfitta subita contro i Red Dragons che, nella fase a gironi, si erano. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meravigliosa - italia

Trump: Onorato di ospitare Gianni Infantino, viene dalla meravigliosa Italia – Il video

PAESAGGI: la meravigliosa Italia vista dall'alto [VIDEO ESCLUSIVO de iLMeteo.it] - L'esterofilia è una caratteristica di noi italiani, che guardiamo spesso agli altri paesi, anche e soprattutto dal punto di vista turistico. Riporta ilmeteo.it

Abodi 'meravigliosa Italia sul tetto del mondo - É il commento su X del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la vittoria in Coppa Davis della nazionale italiana. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meravigliosa Italia Fef232 De