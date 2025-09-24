La mediatrice Ue indaga sul messaggio di Macron a Von der Leyen sul Mercosur Commissione | Testo cancellato

Ursula von der Leyen inciampa ancora sui “ messaggini”, dopo gli sms sul prezzo dei vaccini in piena pandemia al ceo di Pfizer Albert Bourla. La trasparenza della Commissione europea ora è nel mirino della Mediatrice Teresa Anjinho. Il 19 settembre l’ufficio guidato dalla giurista portoghese ha aperto un’indagine su un messaggio via Signal, spedito da Macron all’indirizzo di Ursula von der Leyen. La testata investigativa Follow the money aveva chiesto formalmente l’accesso al testo, l’1 settembre con il giornalista Alexander Fanta. Ma palazzo Berlaymont aveva opposto il rifiuto, come da copione per le chat tra alte cariche politiche, perché il messaggio è stato subito cancellato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

