La matita non morirà mai e i giovani stanno tornando a usarla

Da Firenze a New York, passando per il Messico e l’India. La storia di FILA – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini è un viaggio lungo oltre un secolo, fatto di creatività, acquisizioni e resilienza. Alla guida, da oltre trent’anni, c’è Massimo Candela, amministratore delegato e terza generazione della famiglia al vertice dell'azienda dal 1956. In un’intervista esclusiva al vodcast Money Vibez, Candela ripercorre le sfide, i successi e le prospettive future di un gruppo che oggi fattura quasi un miliardo di euro ed è presente in oltre 150 Paesi. Dal marchio Giotto alla conquista degli Stati Uniti. “Il nostro settore, per colmare il ritardo rispetto ai concorrenti tedeschi nati due secoli prima, aveva una sola strada: crescere per acquisizioni”, spiega Candela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

