La mano sulla culla | trailer del film con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

È disponibile il trailer del film 20th Century Studios La mano sulla culla, una versione moderna dell’omonimo classico. Il thriller psicologico della regista Michelle Garza Cervera, con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe, debutterà il 19 novembre in esclusiva su Disney+. Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy ( Maika Monroe ), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere. La mano sulla culla vede anche la partecipazione di Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran, ed è scritto da Micah Bloomberg sulla base di una sceneggiatura di Amanda Silver. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

