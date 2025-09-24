La Mano sulla Culla | Tensione e mistero nel primo trailer
E’ disponibile il primo trailer di La Mano sulla Culla, il thriller psicologico in arrivo da novembre su Disney+. Nato sotto l’etichetta 20th Century Studios, il nuovo thriller diretto da Michelle Garza Cervera porta in scena una versione moderna dell’omonimo classico. Al centro della storia, lo scontro psicologico tra una ricca donna in depressione ed una babysitter che nasconde intenti oscuri. Il film è stato indirizzato direttamente per la piattaforma Disney+ con una release fissata per il 19 novembre 2025. Guardate qui il trailer di La Mano sulla Culla La trama del film La Manu sulla Culla. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead
Non è facile trovare un valido aiuto. La Mano Sulla Culla sarà disponibile dal 19 Novembre su #DisneyPlus.
