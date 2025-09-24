Ecco le prime immagini dell'attesa nuova versione del mystery movie con la star di successi horror come It Follows e Longlegs. 20th Century Studios ha pubblicato online il trailer di La mano sulla culla, remake Disney+ del film del 1992, con le due protagoniste del film Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead. La produzione del film è terminata a marzo, con la regia di Michelle Garza Cervera su sceneggiatura di Micah Bloomberg. Il debutto in streaming è previsto il prossimo 22 ottobre. Le prime immagini del remake La mano sulla culla nel trailer In questa nuova versione, Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una madre benestante che vive in periferia e accoglie nella propria casa una nuova tata di nome Polly . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead