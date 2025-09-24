La mano sulla culla | il remake horror anni ’90 in arrivo su disney
il nuovo thriller psicologico di 20th century studios con mary elizabeth winstead e maika monroe. Un atteso remake del celebre film del 1992 si prepara a tornare sul grande schermo, portando in scena atmosfere disturbanti e tensione psicologica. Diretto dalla regista messicana Michelle Garza Cervera, questa produzione promette di catturare l’attenzione degli appassionati di suspense e horror contemporaneo, con un cast di alto livello e una sceneggiatura coinvolgente. Di seguito, le principali informazioni sulla pellicola e il suo debutto su piattaforma streaming. trama e protagonisti. Al centro della narrazione troviamo Caitlin Morales, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, una madre residente in periferia che decide di assumere una nuova tata per la famiglia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
