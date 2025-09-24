La manifestazione in centro a Milano a supporto della Flottilla

Prima un presidio, poi un corteo per le vie del centro. Circa 500 persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì 24 settembre a Milano in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e contro l’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza.Il presidio, indetto dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it