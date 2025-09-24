La malattia e le nozze in ospedale Una corsa per l’amico morto

Una comunità intera si stringerà domenica 28 settembre attorno al ricordo di Francesco Mazzerelli. Il giovane di 33 anni, commesso Nike al Valdichiana Village, è morto lo scorso 16 settembre dopo aver lottato contro una grave malattia. Solo tre giorni prima, il 13 settembre, aveva coronato il sogno di sposare la compagna di una vita, Annarita, grazie all’impegno congiunto dell’ospedale San Donato e dei Comuni di Arezzo e Foiano che avevano accelerato le pratiche per permettere la celebrazione. Per ricordarlo, gli amici hanno ideato la " Run for Franci ", una camminata che unirà simbolicamente Foiano e il Valdichiana Village, i luoghi della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La malattia e le nozze in ospedale. Una corsa per l’amico morto

In questa notizia si parla di: malattia - nozze

Oronzo e Valentina di Temptation Island sposi, le foto delle nozze: nel reality lui aveva la “malattia delle donne”

Jovanotti e Tiziano Ferro, show (a sorpresa) al matrimonio dell'amico Emiliano Segatori: Lorenza celebra le nozze, poi il duetto inedito - facebook.com Vai su Facebook

La malattia e le nozze in ospedale. Una corsa per l’amico morto; Lorenzo Bertocchi, il calvario del 13enne di Rezzato morto per il morso di una zecca. Il dolore dei genitori, il ricordo degli amici; Nicola Carraro, la malattia, i problemi respiratori, i sei mesi l'anno a Santo Domingo: come sta il marito di Mara Venier.

Sposo stroncato da un infarto durante la festa del matrimonio: corsa in ospedale e rianimato per più di un’ora. La sorella: “Non aveva problemi di salute” - Antimo Squillace è morto il giorno del suo matrimonio a Pavia: colpito da malore improvviso nell'agriturismo mentre si cambiava ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Andrea Camilleri, com’è morto? La grave malattia del ‘papà’ di Montalbano/ “La corsa in ospedale” - Andrea Camilleri, gli ultimi giorni tra ospedale e bollettini medici, la paura dei fan e l’addio riservato voluto dalla famiglia. Riporta ilsussidiario.net