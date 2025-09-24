La magia delle paratie il Lago di Como esonda anche quando non esonda

Quicomo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non avendo molto chiara la questione, in molti, anche testate nazionali, pensano che piazza Cavour e il lungolago allagati siano dovuti all'esondazione del Lago di Como. Tuttavia, non è quello che sta accadendo in questi giorni. E non perché il “colossale” lavoro delle paratie sia stato messo in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Nubifragio, lago di Como invaso dai detriti. Ma reggono le paratie mobili - Le più gravi conseguenze si sono concentrate nella zona di Uggiate, Ronago, Faloppio, Albiolo, Solbiate con Cagno. Scrive ilgiorno.it

magia paratie lago como"Paratie inefficaci e cemento" - "Le conseguenze dell’ultima ondata di maltempo, sono uno scenario che purtroppo si ripete sempre più spesso, con frane e ... Da msn.com

