La magia delle paratie il Lago di Como esonda anche quando non esonda

Non avendo molto chiara la questione, in molti, anche testate nazionali, pensano che piazza Cavour e il lungolago allagati siano dovuti all'esondazione del Lago di Como. Tuttavia, non è quello che sta accadendo in questi giorni. E non perché il “colossale” lavoro delle paratie sia stato messo in. 🔗 Leggi su Quicomo.it