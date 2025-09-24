La maggioranza va in ritiro un team-building con lo sguardo alle elezioni 2027
Come ormai da tradizione, anche quest’autunno la maggioranza si ritrova per un ritiro politico-amministrativo. Un’occasione per fermarsi dalla routine quotidiana, mettere in ordine i dossier più delicati e affrontare, con un po’ più di respiro, i temi che nel corso dell’anno rischiano di rimanere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: maggioranza - ritiro
Autostrade, aumento pedaggi scuote la maggioranza: Salvini chiede ritiro della proposta
San Marino. Opposizioni su IGR: “La maggioranza si dimostra compatta solo sulle spese folli, noi saremo compatti a chiedere il ritiro. È una legge inemendabile” - facebook.com Vai su Facebook
La maggioranza va in ritiro, un team-building con lo sguardo alle elezioni 2027; Comune, la maggioranza torna in ritiro; Frontini rimette tutti in riga (per ora).