Roma, 24 set – No, non ci provate stavolta a dare meriti a chi non ne ha. La storia di riscrivere i fatti a piacere del narratore è storia vecchia, ormai. Alessandro Zan è l’onorevole che, attraverso la proposta di legge che porta il suo nome, avrebbe voluto silenziare i propri avversari politici. Punto. Oggi si è detto felice per il voto salva-Salis, ma per quanto riguarda l’onorevole maestra e il di lei perculamento a tutti gli europei, in primis al malcapitato musicista ungherese cui Salis e compagni hanno fracassato il cranio non ha meriti. Glieli lascerei e glieli riconoscerei volentieri, se solo fosse vero. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La mafia antifascista rimane (ancora) impunita