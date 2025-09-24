la lunga marcia di sinner jannik riparte dalla cina

di Massimo Selleri L’aver sciupato due match point per poi perdere al tie-break nel terzo set potrebbe costare caro a Lorenzo Musetti. A Chengdu (Cina) ieri si è concluso il torneo Atp 250. Il carrarino è stato sconfitto in finale da Tabilo con il risultato di 3-6, 2-6, 7-6 (5) e così ha guadagnato solo 150 punti nella classifica del ranking annuale che qualifica per le Atp finals di Torino. Il sorpasso c’è nei confronti dell’australiano Alex de Minaur, ma i punti di vantaggio sono 90 e con due master 1000 ancora da giocare è molto presto per cantare vittoria. Con le prime otto posizioni della "race" che qualificano per l’evento nel capoluogo piemontese, l’azzurro deve state attento a cosa combina chi sta dietro di lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

