La lunga fuga è finita | donna arrestata dopo oltre 10 anni di furti
Anzio, 24 settembre 2025 – Per oltre un decennio ha collezionato reati e condanne riuscendo a sottrarsi, fino ad oggi, alla giustizia. A porre fine alla lunga scia di furti commessi a Roma a partire dal 2013 sono stati i poliziotti del Commissariato Anzio-Nettuno, riusciti a rintracciare la donna e arrestarla in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. La giovane, che aveva iniziato la propria attività criminale quando era ancora minorenne, era riuscita negli anni a sottrarsi alla cattura, nonostante il crescente cumulo di procedimenti a suo carico. Una storia giudiziaria iniziata oltre dieci anni fa e oggi arrivata al suo epilogo con l’arresto e la reclusione nel carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena di 17 anni, 2 mesi e 14 giorni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
