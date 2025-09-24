La lotta all’illegalità | Rinforzi ma riattivare anche le leggi ad hoc
Gli economisti Buti, Casini Benvenuti e Petretto hanno redatto un Manifesto per reindustrializzare la Toscana, che ha il merito di porre l’attenzione su un problema concreto e i pericoli per l’economia regionale, preoccupati dai rischi di una progettualità carente e del ripiegamento su interessi precostituiti. Il Manifesto avanza una serie di proposte con un ruolo attivo della Regione che sintetizzo: 1- contenere i costi e dare certezza ai rifornimenti soprattutto di energia con lo sviluppo di fonti alternative e della geotermia; 2- politiche di sostituzione delle importazioni rafforzando le catene del valore regionale e creandone di nuove; 3- investire su istruzione e formazione; 4- orientare il risparmio dei toscani sugli investimenti per le infrastrutture, la capitalizzazione delle imprese e le start-up; 5- aumentare l’attrattività della regione a livello internazionale; 6- intervenire sul fisco regionale e sulla gestione dei servizi pubblici; 7- un partenariato avanzato tra corpi intermedi economici e attori istituzionali, aumentare la collegialità e ridurre i tempi delle decisioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sono trascorsi 35 anni da quel 21 settembre 1990 in cui Rosario Livatino, magistrato agrigentino impegnato nella lotta all'illegalità, fu ucciso dalla mafia a soli 38 anni.
Oggi a Palermo, grazie all'impegno di Tina Montinaro, nasce una Fondazione che va oltre la memoria di Antonio, diventando un concreto strumento di lotta contro l'illegalità. La Fondazione si occuperà infatti di aiutare minori in condizioni di disagio
La lotta all'illegalità: "Rinforzi ma riattivare anche le leggi ad hoc" - La riflessione dell'ex sindaco Romagnoli attento conoscitore del distretto "Bisogna riconoscere che tanti pratesi si approfittano del sistema illecito".
Lotta alla microcriminalità. In arrivo nuovi rinforzi - Merito della collaborazione tra il questore Edgardo Giobbi e il sindaco Bruno Murzi, al quale è stato comunicato che a partire da questo fine settimana