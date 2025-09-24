La lotta all’illegalità | Rinforzi ma riattivare anche le leggi ad hoc

Gli economisti Buti, Casini Benvenuti e Petretto hanno redatto un Manifesto per reindustrializzare la Toscana, che ha il merito di porre l’attenzione su un problema concreto e i pericoli per l’economia regionale, preoccupati dai rischi di una progettualità carente e del ripiegamento su interessi precostituiti. Il Manifesto avanza una serie di proposte con un ruolo attivo della Regione che sintetizzo: 1- contenere i costi e dare certezza ai rifornimenti soprattutto di energia con lo sviluppo di fonti alternative e della geotermia; 2- politiche di sostituzione delle importazioni rafforzando le catene del valore regionale e creandone di nuove; 3- investire su istruzione e formazione; 4- orientare il risparmio dei toscani sugli investimenti per le infrastrutture, la capitalizzazione delle imprese e le start-up; 5- aumentare l’attrattività della regione a livello internazionale; 6- intervenire sul fisco regionale e sulla gestione dei servizi pubblici; 7- un partenariato avanzato tra corpi intermedi economici e attori istituzionali, aumentare la collegialità e ridurre i tempi delle decisioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

