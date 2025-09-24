La Lombardia messa in ginocchio dal maltempo | Troppe frane impossibile contarle

Como – Uno dei crolli più preoccupanti delle ultime ore, è avvenuto a Blevio, in un territorio già distrutto dal maltempo, dove le frane hanno causato pesantissimi danni da lunedì: in frazione Girola, una strada è completamente crollata, e altre dieci residenti sono stati evacuati, portando a una quarantina la conta degli sfollati a causa di questa e delle precedenti ondate di pioggia. Per tutta la giornata di ieri il Comune ha cercato di aggiornare i cittadini sulla situazione, partendo dal blocco del collegamento principale, la strada provinciale Lariana, chiusa a causa di smottamenti e allagamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lombardia messa in ginocchio dal maltempo: “Troppe frane, impossibile contarle”

