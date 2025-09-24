La lite in autostrada il pestaggio e le minacce | arrestati padre e due figli

Un banale diverbio per questioni di traffico tra automobilisti in transito sulla Palermo-Mazara del Vallo, culminato in un pestaggio di una violenza inaudita, con tirapugni e mazze, nonché col furto di una macchina e una serie di minacce, tra cui quella di provocare alla vittima "un dolore mai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lite - autostrada

A #Padova, comincia il processo per il femminicidio di Giada Zanola. Sul banco degli imputati il compagno Andrea Favero. La donna sarebbe stata spinta sull'autostrada A4 dal cavalcavia di Vigonza dopo una lite a fine maggio 2024. #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X

Sul banco degli imputati il compagno Andrea Favero. La donna sarebbe stata spinta sull'autostrada A4 dal cavalcavia di Vigonza dopo una lite a fine maggio 2024 - facebook.com Vai su Facebook

La lite in autostrada, il pestaggio e le minacce: arrestati padre e due figli; Aggressione al turista ebreo all'autogrill di Lainate, arriva la contro denuncia: «Ci ha insultati e ha alzato lui le mani per primo; Gli schiaffi, una pistola alla tempia. Lite di condominio per la tinteggiatura delle scale: arrestati suocero e genero.

Pestaggio dopo lite tra automobilisti, arrestati padre e due figli - I passeggeri della vettura inseguita, due ragazzi e due ragazze, sono stati fatti scendere dall'auto e il parabrezza distrutto. Come scrive grandangoloagrigento.it

Diverbio nell’autostrada Palermo Catania e scatta il pestaggio, arrestati padre e due figili - ] ... Si legge su blogsicilia.it