Per la stagione Autunno-Inverno 2025 Camper celebra l'anniversario della sua linea Pelotas. Il claim scelto, "Still Pelotas. Still got balls. Dal 1995", racconta di un modello che ha saputo attraversare epoche e generazioni senza perdere carattere, continuando a rappresentare l'eredità artigianale del marchio nato a Maiorca. Dopo l'esordio nella campagna precedente, la protagonista Queenie torna come volto della nuova stagione. La giovane, ora alle prese con la vita universitaria, incarna lo spirito di Pelotas. La città scelta è Londra, metropoli dinamica e multiculturale che riflette l'energia della collezione: strade popolate di studenti, e un inconfondibile vitalità urbana.

© Linkiesta.it - La linea di calzature Pelotas compie trent’anni