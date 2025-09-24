La linea di calzature Pelotas compie trent’anni
Per la stagione Autunno-Inverno 2025 Camper celebra l’anniversario della sua linea Pelotas. Il claim scelto, “Still Pelotas. Still got balls. Dal 1995”, racconta di un modello che ha saputo attraversare epoche e generazioni senza perdere carattere, continuando a rappresentare l’eredità artigianale del marchio nato a Maiorca. Dopo l’esordio nella campagna precedente, la protagonista Queenie torna come volto della nuova stagione. La giovane, ora alle prese con la vita universitaria, incarna lo spirito di Pelotas. La città scelta è Londra, metropoli dinamica e multiculturale che riflette l’energia della collezione: strade popolate di studenti, e un inconfondibile vitalità urbana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: linea - calzature
Linea Calzature Pergine Valsugana - facebook.com Vai su Facebook
Eredità e prospettive | La linea di calzature Pelotas compie trent’anni.
Napoli, la Linea 6 compie un anno: 1,2 milioni di passeggeri ma corse ancora fino alle 15 - Dopo un anno di esercizio, la metropolitana Linea 6 ha trasportato 1,2 milioni di passeggeri (in media 3. Secondo napoli.repubblica.it