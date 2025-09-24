La lezione dell’Europa agli autocrati
Dunque Ilaria Salis ha passato indenne (per il momento) l’esame del Parlamento europeo. Chiariamo subito che non parliamo di Gandhi, che mai era stato sorpreso con un micidiale manganello retrattile come invece accadde all’onorevole Salis al momento dell’arresto a Budapest, o mai aveva assaltato con violenza le abitazioni degli altri, come sempre la Salis predica si debba fare. Aggiungiamo poi che Ilaria Salis non avrebbe innegabilmente diritto all’indennità, visto che i reati per i quali è sotto accusa sono avvenuti prima della sua elezione a Strasburgo e ope legis sono esclusi dalla protezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lezione - europa
