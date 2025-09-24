La lezione dell’Europa agli autocrati

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dunque Ilaria Salis ha passato indenne (per il momento) l’esame del Parlamento europeo. Chiariamo subito che non parliamo di Gandhi, che mai era stato sorpreso con un micidiale manganello retrattile come invece accadde all’onorevole Salis al momento dell’arresto a Budapest, o mai aveva assaltato con violenza le abitazioni degli altri, come sempre la Salis predica si debba fare. Aggiungiamo poi che Ilaria Salis non avrebbe innegabilmente diritto all’indennità, visto che i reati per i quali è sotto accusa sono avvenuti prima della sua elezione a Strasburgo e ope legis sono esclusi dalla protezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la lezione dell8217europa agli autocrati

© Quotidiano.net - La lezione dell’Europa agli autocrati

In questa notizia si parla di: lezione - europa

La lezione greca e quelle scuse che la Merkel (e tutta l’Europa) non è ancora capace di dire quindici anni dopo

Guerre e pace, Europa e futuro. La lezione di Blair

La lezione di Srebrenica, e l’Europa smemorata sull’Ucraina

lezione dell8217europa agli autocratiLa lezione dell’Europa agli autocrati - Chiariamo subito che non parliamo di Gandhi, che mai era stato sorpreso con un micidiale manganello retrattile c ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Lezione Dell8217europa Agli Autocrati