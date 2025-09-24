La lettera di 500 dipendenti della Farnesina a Tajani | Non vogliamo essere complici del genocidio a Gaza

Il governo italiano, e il suo ministero degli Esteri, rischiano di essere in "concorso rispetto a violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e al genocidio in atto" a Gaza. "Le chiediamo urgentemente di non renderci complici". È questo il contenuto della lettera che oltre 500 dipendenti della Farnesina hanno inviato al ministro Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it