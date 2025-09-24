La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora Bruxelles | Problemi informatici Il Wwf | Imbarazzante
È sul rinvio (l’ennesimo) del regolamento europeo contro la deforestazione che rischia di consumarsi il nuovo (e anche qui ennesimo) scontro tra Socialisti e Popolari. La commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, ha annunciato che la Commissione europea intende proporre di rinviare di un altro anno l’entrata in vigore dello Eudr, l’ambizioso regolamento che punta a ridurre – ed eventualmente azzerare – il ruolo dell’Unione europea nella deforestazione. Le norme, approvate nel 2022, sarebbero dovute scattare a fine 2024, ma le istituzioni europee decisero di rinviare il tutto di un anno. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: legge - deforestazione
Il legno russo aggira le sanzioni: trucioli in Europa mentre si indebolisce la legge UE sulla deforestazione
++ L'Ue propone nuovo rinvio della legge anti-deforestazione ++ $ANSA2030 $ANSA ow.ly/6zhM106mrSV - X Vai su X
Sulla modifica alla legge sulla deforestazione la maggioranza si spacca ancora. I popolari votano con Patrioti e Afd. Il punto di Michele Esposito #ANSAEuropa #Commissioneeuropea - facebook.com Vai su Facebook
La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora. Bruxelles: «Problemi informatici». Il Wwf: «Imbarazzante» - Popolari e Socialisti di nuovo ai ferri corti su uno dei pilastri del Green Deal: i primi applaudono la nuova proposta di rinvio, i secondi vanno all'attacco di von der Leyen L'articolo La legge Ue su ... Lo riporta msn.com
Bruxelles proporrà di rinviare di un (altro) anno la legge sulla deforestazione. Questa volta per un problema tecnico - Dopo la saga dello scorso anno conclusasi con il rinvio della legge e alleggerimenti per le aziende, la Commissione europea procrastina ancora. Da eunews.it