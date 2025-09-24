La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora Bruxelles | Problemi informatici Il Wwf | Imbarazzante

È sul rinvio (l’ennesimo) del regolamento europeo contro la deforestazione che rischia di consumarsi il nuovo (e anche qui ennesimo) scontro tra Socialisti e Popolari. La commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, ha annunciato che la Commissione europea intende proporre di rinviare di un altro anno l’entrata in vigore dello Eudr, l’ambizioso regolamento che punta a ridurre – ed eventualmente azzerare – il ruolo dell’Unione europea nella deforestazione. Le norme, approvate nel 2022, sarebbero dovute scattare a fine 2024, ma le istituzioni europee decisero di rinviare il tutto di un anno. 🔗 Leggi su Open.online