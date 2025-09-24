La legge sull' intelligenza artificiale è un passo storico che lascia ancora aperti molti nodi critici
Dopo l'approvazione del parlamento, è il momento di analizzare opportunità, vuoti normativi e sfide per imprese, sanità, lavoro e giustizia della nuova legge sull'intelligenza artificiale.
Un gruppo di imprenditori italiani (ed europei) ha chiesto di fermare la legge europea sull’IA
Regime impatriati anche per chi ha fatto ricerca nell’intelligenza artificiale; Il diritto d’autore ai tempi dell’Intelligenza Artificiale: cosa dice la legge sulle opere di ingegno generate con AI; Intelligenza Artificiale, la legge italiana ostacola o accelera lo sviluppo tecnologico?.
Legge su intelligenza artificiale: novità per impatriati e formazione - Con la legge intelligenza artificiale approvata definitivamente si ampliano le categorie ammesse al regime impatriati. Segnala fiscoetasse.com
Intelligenza Artificiale: approvata la legge delega italiana (ddl AI) - La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale: quadro normativo, principi, criticità e prospettive applicative. diritto.it scrive