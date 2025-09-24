La legge sulla montagna | Tutta sbagliata

“Servizi per l’infanzia nei comuni montani? Lo Stato rinuncia al suo ruolo e apre la strada al privato. Una legge sbagliata anche su clima, governance e biodiversità. La montagna ha bisogno di servizi pubblici, non di slogan. E invece la legge che dovrebbe promuovere il rilancio delle aree. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Legge sulla montagna, perché è un’occasione persa: “Poche risorse e niente per l’adattamento climatico”

Approvata la legge montagna, 200 milioni per contrastare spopolamento e garantire servizi. Calderoli: “Orgoglioso per approvazione, zone montane sono realtà strategiche per Italia”

Il ddl Montagna è legge, cosa prevede su caccia e lupi. Naturale (M5s): “Tentativo di aumentare i cacciatori”

Un commento sulla nuova legge montagna, "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", pubblicata in Gazzetta e già in vigore da 20 settembre. Ne parla su RAI Radio1 nel programma L'Italia in Diretta, il vicepresidente delle Guid

LEGGE MONTAGNA, CONFARTIGIANATO: LE NOSTRE ASPETTATIVE

Legge sulla montagna? "Una promessa tradita". Il senatore Lombardo: "Il criterio altimetrico non basta a definire cos'è 'montagna' e cosa non lo è: serve considerare anche la ... - "È un'occasione sprecata, e non è solo una questione di risorse": sono parole pronunciate dal sen ...

Ddl montagna, Manes 'legge di dignità e prospettiva' - "Una legge di dignità e di prospettiva, per un'Italia troppo spesso dimenticata ma essenziale per il presente e il futuro del Paese".