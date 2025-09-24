La legge dei veti che fa il gioco di Putin

Se come nel gioco dei puntini della settimana enigmistica si congiungessero con la matita le date e i luoghi degli inconvenienti alle cabine elettriche adiacenti agli aeroporti (a cominciare da Heatrow), dei blocchi nel sistema Gps, degli sconfinamenti di droni e di aerei nei paesi NATO (Polonia, Romania, Danimarca, Paesi Baltici ormai non si contano più) verrebbe fuori raffigurata la facciata del Cremlino. A parte le mezze verità e i mezzi "sì" dei Paesi dell'Alleanza a cui non piace ammettere la propria debolezza e le smentite russe, nette quanto scontate, quello che emerge sono le coincidenze e il metodo che si scorge dietro al fenomeno: le stranezze, gli incidenti, le violazioni dei cieli nazionali avvengono puntualmente ogni volta che quel paese o quell'altro assumono decisioni pregnanti in aiuto dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La legge dei veti che fa il gioco di Putin

