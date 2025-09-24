La Lega Scafa sulla tragedia sfiorata nel Parco del Lavino | Va chiuso fino a quando non saranno fatti interventi strutturali

Nessuna grave conseguenza “fortunatamente, ma resta l’amarezza per un fatto che conferma, purtroppo, quanto già segnalato nei giorni scorsi dalla Lega con tanto di fotografie. Chiediamo a questo punto che il parco venga interdetto al pubblico fino alla realizzazione di interventi strutturali seri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

