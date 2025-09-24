La Landini affila le armi. Debutto in B nelle Marche.

La Gino Landini vince la sua prima amichevole di preparazione al prossimo campionato di Serie B Femminile. Il successo (di 2 punti) è arrivato a Nervi, in casa dell’Ardita Juventus, che giocherà la B nel girone piemontese. Buone indicazioni per coach Andrea Cabani e il suo assistente, Emiliano Ferretti, per giocate espresse e impegno messo in campo. Landini in campo con Cacopardo, Demi R., Demi G., De Sanctis, Oueslati, Saloni, Candelori, Tronfi, Leovino. Assenti Gioan, Castorina e capitan Mangano. Prossimo test domenica 29 a Pegli, prima del debutto in campionato domenica 5 ottobre in trasferta a Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

