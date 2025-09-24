La Global Sumud Flottilla è stata attaccata in acque internazionali
Durante la notte, mentre navigavano in acque internazionali a sud di Creta, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla - cinquantuno navi che puntano a raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari - hanno subito un attacco dal cielo, hanno denunciato i membri degli equipaggi postando sui social i video di quanto accaduto. Chi era a bordo ha parlato di droni, bombe sonore, spray urticanti e altro materiale non identificato arrivato dal cielo contro le imbarcazioni. Sarebbero stati almeno una decina gli attacchi: "Esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni", ha riferito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
