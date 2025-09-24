La Global Sumud Flottilla è stata attaccata in acque internazionali

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, mentre navigavano in acque internazionali a sud di Creta, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla  - cinquantuno navi che puntano a raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari - hanno subito un attacco dal cielo, hanno denunciato i membri degli equipaggi postando sui social i video di quanto accaduto.          Chi era a bordo ha parlato di droni, bombe sonore, spray urticanti e altro materiale non identificato arrivato dal cielo contro le imbarcazioni. Sarebbero stati almeno una decina gli attacchi: "Esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni", ha riferito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la global sumud flottilla 232 stata attaccata in acque internazionali

© Ilfoglio.it - La Global Sumud Flottilla è stata attaccata in acque internazionali

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Fame a Gaza, Global Sumud Flotilla salpa per la Striscia con aiuti umanitari; Global Sumud Flotilla, a Siracusa il saluto alle imbarcazioni italiane; La Global Sumud Flotilla è rientrata a Barcellona per il maltempo.

global sumud flottilla 232La Global Sumud Flottilla &#232; stata attaccata in acque internazionali - Contro le imbarcazioni droni, spray urticante e bombe sonore, dicono gli equipaggi. ilfoglio.it scrive

global sumud flottilla 232La Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni, danni alle vele - Esplosioni e bombe di gas urticanti in acque internazionali, la Farnesina conferma. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flottilla 232