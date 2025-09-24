La Global Sumud Flotilla vuole la scorta marittima | Contro le azioni di annientamento La richiesta dopo i raid con bombe sonore e spray urticante

«Una scorta marittima e osservatori diplomatici», è questa la li sta di desiderata della Global Sumud Flotilla alle Nazioni unite dopo l’ennesimo attacco che ha colpito una undicina di imbarcazioni la scorsa notte con « esplosioni selettive e lancio di oggetti non identificati ». Per gli organizzatori della più grande spedizione umanitaria, sarebbe necessario che i membri Onu – soprattutto quelli che hanno loro cittadini a bordo delle navi e navicelle – «garantiscano e facilitino immediatamente una protezione efficace ». Le richieste della Flotilla: «Vogliamo avanzare senza ostacoli». Ma cosa si intende per «protezione efficace»? La Global Sumud Flotilla risponde anche a questa domanda: « Scorta marittima, osservatori diplomatici accreditati e una presenza protettiva manifesta », si legge in un appello pubblicato via Telegram. 🔗 Leggi su Open.online

