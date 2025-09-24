La Global Sumud Flotilla sotto attaccoTajani chiede a Israele di rispettare il diritto internazionale

Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato hanno colpito le imbarcazioni, partite anche da Catania.Almeno una decina di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it

