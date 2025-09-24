La Global Sumud Flotilla sotto attacco | Sorvolo di droni poi esplosioni a bordo

24 set 2025

L'imbarcazione Zefiro è stata colpita in acque internazionali vicino a Creta, distrutto lo strallo di prua. Coinvolte in tutto 5 barche. L'allarme lanciato via social dalla spedizione umanitaria?diretta a Gaza, che denuncia anche interferenze nelle comunicazioni e lancio di spray urticanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

