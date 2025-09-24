La Global Sumud Flotilla sotto attacco | Sorvolo di droni esplosioni a bordo

L'imbarcazione Zefiro è stata colpita, distrutto lo strallo di prua. L'allarme lanciato via social dalla spedizione umanitaria?diretta a Gaza. Chi è a bordo riferisce di?attacchi con droni e del lancio di spray urticanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

Medioriente: Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti; Global Sumud Flotilla, l’Arci verso Gaza: «Aprite i valichi»; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale.

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - Su una delle barche anche il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, che ha confermato i danni ad alcune imbarcazioni e le diverse esplosioni durante la notte. Da fanpage.it

Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Come scrive ansa.it