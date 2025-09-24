La Global Sumud Flotilla sotto attacco | Sorvolo di droni esplosioni a bordo Interviene la Farnesina

Un'imbarcazione colpita in acque internazionali vicino a Creta, distrutto lo strallo di prua. Coinvolte in tutto 5 barche. L'allarme lanciato via social dalla spedizione umanitaria?diretta a Gaza, i parlamentari italiani in navigazione denunciano interferenze nelle comunicazioni e lancio di gas urticanti. Il ministro degli Esteri Tajani a Israele: «Tutelare le persone a bordo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo»

L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Un'esplosione ha distrutto lo strallo di prua. - X Vai su X

Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni, danni alle vele; Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione; Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | La Global Sumud Flotilla sotto attacco in acque internazionali vicino a Creta: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo». Colpite 5 barche.

La Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni, danni alle vele - Esplosioni e bombe di gas urticanti in acque internazionali, la Farnesina conferma. Come scrive msn.com

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - Su una delle barche anche il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, che ha confermato i danni ad alcune imbarcazioni e le diverse esplosioni durante la notte. Secondo fanpage.it