La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta il ministro Crosetto annuncia l' intervento della Marina militare

Wired.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco con droni sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali. Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare. 🔗 Leggi su Wired.it

